Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин не исключил продления надзорных каникул для бизнеса после 2020 года. Об этом министр заявил в интервью «Известиям».

«Когда подойдем к окончанию каникул, посмотрим. Но исключать этого нельзя», — сказал Орешкин.

По его словам, необходимо сделать надзорную систему, которая не будет обременительно. Этому может помочь дистанционный мониторинг, указал Орешкин. «Нужен переход на новые технологии, все большая цифровизация и автоматизация процессов, чтобы не нужно было брать справки, а реестры обменивались информацией между собой автоматически», — добавил он.

В декабре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон о продлении надзорных каникул для малого бизнеса до 31 декабря 2020 года. С соответствующим предложением глава государства выступил в октябре. Путин указал, что постоянный контроль необходим для компаний с высоким уровнем риска, чья деятельность напрямую затрагивает жизнь и безопасность людей, а для всех остальных каникулы можно продлить.