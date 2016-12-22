Путин потребовал не грузить «тихой сапой» бизнес лишней отчетностью

По словам президента, правительство должно установить исчерпывающий перечень отчетности для небольших компаний, «чтобы у некоторых чиновников не было соблазна» вводить все новые формы отчетности

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин поручил правительству установить исчерпывающий перечень отчетностей, которые малый и средний бизнес должен подавать в госструктуры. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания форума «Малый бизнес — национальный проект!».

«Прошу правительство отдельным актом установить исчерпывающий перечень отчетности для небольших компаний, — сказал глава государства. — Чтобы у некоторых чиновников не было соблазна с помощью разного рода ведомственных инструкций и приказов, что называется, тихой сапой нагружать бизнес и вводить все новые формы отчетности».

По словам Путина, в настоящее время подобное происходит ежедневно. Президент считает, что для создания комфортной бизнес-среды необходимо максимально использовать возможности цифровых технологий и всего, что позволит избавить компании «от вороха бумаг».

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