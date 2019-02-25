Лавров указал на отсутствие быстрого решения северокорейской проблемы

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре показала, что нельзя быстро решить проблему северокорейской ядерной программы. Такое мнение высказал глава российского МИДа Сергей Лавров во время конференции в Ханое, сообщает «РИА Новости».

«То, что с наскока такую проблему не решить, по-моему, показал сингапурский саммит, показывает это и в очередной раз подготовка к ханойскому саммиту», — заявил он.

Перспективы КНДР и проблема денуклеаризации Корейского полуострова обсуждаются на конференции «Международное сотрудничество в неспокойном мире» во Вьетнаме под эгидой дискуссионного клуба «Валдай» и дипломатической академии Вьетнама. Там же в конце февраля пройдет вторая встреча Ким Чен Ына и Трампа.

Во время саммита в Сигапуре летом 2018 года США и КНДР подписали соглашение, предусматривающее денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности с американской стороны.