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Политика ,  
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WP узнала о беспокойстве окружения Трампа из-за возможных уступок КНДР
В Белом доме боятся, что ради успеха на переговорах с Ким Чен Ыном Трамп может сдать позиции по значимым для США вопросам. Таким образом президент Соединенных Штатов может попытаться отвлечь внимания от внутриполитических проблем
Приветственный баннер в Ханое (Фото: Kham / Reuters)

Окружение Дональда Трампа беспокоится из-за того, что президент США может пойти на значительные уступки лидеру КНДР Ким Чен Ыну на саммите в Ханое, пишет The Washington Post. Стратегия хозяина Белого дома обусловлена внутриполитической ситуацией.

В беседе с WP ряд помощников американского президента выразили свой скепсис в отношении перспектив прогресса в диалоге с КНДР. Документ, подписанный во время исторического саммита в Сингапуре в прошлом году, в большей степени был символическим. Несмотря на то, что Вашингтон и Пхеньян подчеркивали свою приверженность процессу денуклеаризации, две стороны так и не пришли к общему пониманию того, что это значит. Несмотря на то, что Дональд Трамп трактовал саммит в Сингапуре как свою победу, реальных подвижек в процессе ядерного разоружения за переговорами не последовало.

Одновременно на Трампа оказывается сильное давление внутри США. Дело о «российском вмешательстве» подталкивает американского президента к тому, чтобы отвлечь внимание общественности от работы спецпрокурора Мюллера. В тот же самый день, 28 февраля, когда Трамп и Ким Чен Ын будут вести переговоры в Ханое, Конгресс США будет заслушивать показания экс-адвоката президента США, Майкла Коэна.

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Как приговор юристу Трампа отразится на президенте США

Некоторые помощников Трампа выразили серьезные опасения, что во время переговоров президент США может пойти на уступки Ким Чен Ыну ради достижения значимого соглашения. Это может произойти во время личных переговоров, когда лидеры стран останутся тет-а-тет. Заключение соглашения Трамп смог бы объявить новой победой, продемонстрировав успех внешнеполитической стратегии в отношении КНДР.

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Саммит в Ханое должен пройти 27 — 28 февраля. Предыдущая встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. Она была первой в истории встречей лидеров США и КНДР. Ее итогом стала совместная декларация о денуклеаризации Корейского полуострова.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Дональд Трамп, КНДР, Ким Чен Ын
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