Борисов оценил заказы верфям Дальнего Востока для ВМФ в 147 млрд руб.

Судостроительные предприятия Приморского и Камчатского краев получили контракты на общую сумму 147 млрд руб. Об этом в ходе совещания заявил вице-премьер Юрий Борисов на дальневосточном заводе «Звезда» в Большом Камне, передает корреспондент РБК.

«Судостроительные предприятия Приморского края имеют портфель заказов на строительство кораблей и судов для Военно-Морского флота на общую сумму более 30 млрд руб.» — сказал Борисов. Он добавил, что речь в частности идет о строительстве перспективных малых ракетных кораблей «Каракурт», пограничных сторожевых кораблей «Светлячок» и противодиверсионных катеров «Грачонок».

Вице-премьер также заявил, что Минобороны заключило с приморскими и камчатскими предприятиями госконтракты по ремонту и обслуживанию кораблей и судов Тихоокеанского флота на сумму более 117 млрд руб.

В сентябре 2018 года на заводе «Звезда» в Приморье состоялась закладка первого нефтеналивного танкера «Афрамакс», в ноябре началось их серийное производство. Полная грузоподъемного одного танкера этого типа составляет 114 тыс. т, суда будут осуществлять транспортировку нефти и нефтепродуктов. Портфель заказов «Звезды» на танкеры такого класса составит 12 единиц, сообщала «Роснефть», которая является одним из инвесторов завода.