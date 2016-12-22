Строительство танкеров нового класса началось на заводе «Звезда»

На судостроительном заводе «Звезда» в городе Большой Камень состоялась закладка первого танкера класса «Афрамакс», который будет называться «Санкт-Петербург». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Суда класса «Афрамакс» будут сдаваться в эксплуатацию начиная с 2021 года.

В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и глава «Роснефти» Игорь Сечин, чья компания является одним из инвесторов строительства «Звезды».

Как сообщается на сайте «Роснефти», в рамках Восточного экономического форума был заключен ряд контрактов по строительству нефтеналивных танкеров типа «Афрамакс» дедвейтом 114 тыс. т с их последующим долгосрочным фрахтованием. Контракты были заключены между ПАО «НК «Роснефть», ООО «ССК «Звезда», ООО «Арктик Лизинг» (компания группы «ВЭБ Лизинг») и ООО «СКФ Эко» (компания группы «Совкомфлот»). Танкеры планируется поставить заказчику в 2022 году.

Отмечается, что с учетом заключенных на ВЭФ контрактов портфель заказов «Звезды» на танкеры данного класса составит 12 единиц. Это крупнейший серийный заказ на российских верфях, сделанный за последнее время.

Танкеры «Афрамакс» — это суда нового типа, работающие на газомоторном топливе. Отмечается, что они соответствуют ​экологическим стандартам и новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей, которые будут введены с 2020 года.