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На «Звезде» начали серийное производство танкеров на СПГ
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На «Звезде» начали серийное производство танкеров на СПГ
Технологии и медиа, 08:22
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На «Звезде» начали серийное производство танкеров на СПГ

На дальневосточной судоверфи «Звезда» состоялась церемония резки металла для строительства второго танкера нового поколения типа «Афрамакс», передают с места событий корреспонденты агентств «РИА Новости» и «Интерфакс». Мероприятие, по их данным, ознаменовало начало серийного производства на этом заводе современных крупнотоннажных судов, предназначенных для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.

Участие в церемонии приняли глава «Роснефти» Игорь Сечин (нефтяная компания в консорциуме с «Роснефтегазом» и Газпромбанком занимается развитием судоверфи) и врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. «Сегодня мы присутствуем на резке металла для строительства уже второго серийного танкера», — объявил на мероприятии Сечин.

Дедвейт одного танкера класса «Афрамакс» (полная грузоподъемность), по его данным, составляет 114 тыс. т. «В 2019 году этап строительства первого судна на стапеле будет завершен, и судно будет спущено на воду для достройки, испытаний и сдачи», — добавил глава «Роснефти». Танкеры, по его словам, «предназначены для неограниченного района плавания». Впоследствии суда такого типа будут осуществлять транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов.

Строительство танкеров нового класса началось на заводе «Звезда»
Общество

Строительство танкеров класса «Афрамакс», использующих в качестве топлива СПГ, началось на «Звезде» 11 сентября. Участие в церемонии закладки первого судна тогда принял президент России Владимир Путин. На сайте Кремля указывалось, что в будущем танкеры такого типа будут называться «Санкт-Петербург». Танкеры «Афрамакс» станут первыми судами такого класса, построенными в России.

Контракт на их строительство «Роснефть», ООО «ССК «Звезда», ООО «Арктик Лизинг» (компания группы «ВЭБ Лизинг») и ООО «СКФ Эко» (компания группы «Совкомфлот») заключили на Восточном экономическом форуме в сентябре. Портфель заказов «Звезды» на танкеры данного класса составит 12 единиц, указывали в «Роснефти», отмечая, что это крупнейший серийный заказ на российских верфях, сделанный за последнее время.

Теги: танкер , судоверфь
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