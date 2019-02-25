Режиссер Альфонсо Куарон получил «Оскар» за «Рому»

Мексиканский кинорежиссер Альфонсо Куарон стал обладателем премии «Оскар» как лучший режиссер за картину «Рома». Об этом говорится в сообщении Американской киноакадемии в социальной сети Twitter.

Награду Куарону вручил его соотечественник Гильермо дель Торо.

За номинацию «Лучший режиссер» также боролись Спайк Ли («Черный клановец»), Павел Павликовский («Холодная война»), Йоргос Лантимос («Фаворитка») и Адам МакКей («Власть»).

91-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходила в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

Действие «Ромы» Альфонсо Куарона происходит в 1970-е годы в Мехико, Рома — название престижного района, где живет семья главных героев. Фильм затрагивает отношения внутри семьи, со служанками, чьи судьбы переплетаются на фоне происходящих в стране митингов, столкновений с полицией и политических беспорядков. Куарон выступил продюсером, оператором, сценаристом и монтажером картины.

В сентябре прошлого года картина была удостоена «Золотого льва» на 75-м Венецианском кинофестивале.