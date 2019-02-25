Журналистка проекта RT получила травму ноги на акции протеста в Венесуэле

Оператор проекта телеканала RT Redfish Николь Крамм получила травму ноги во время столкновений на границе Венесуэлы и Колумбии. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Инцидент произошел в тот момент, когда на девушку наехал автомобиль оппозиционных активистов.

Крамм на своей странице в Facebook сообщила, что автомобиль въехал в людей на полной скорости, несмотря на то что на месте присутствовали гражданские лица и полиция. Позже девушка связалась с редакцией и сообщила, что выходит из больницы.

Ранее глава МИД Колумбии Ольмес Трухильо сообщил, что при столкновениях на границе с Венесуэлой пострадали 285 человек. После того как венесуэльская полиция сожгла три грузовика с гуманитарной помощью, прибывших из Колумбии, Богота решила вернуть в страну остальные машины с товарами, которые предназначались для жителей Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с Боготой из-за столкновений на границе с этой страной. Он дал колумбийским дипломатам 24 часа на то, чтобы покинуть страну. В ответ на это колумбийские власти в департаменте Северный Сантандер закрыли на два дня пограничные пункты перехода границы с Венесуэлой. Такое решение было такое решение принято для того, чтобы оценить ущерб, причиненный инфраструктуре из-за столкновений, вызванных попытками доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь.

