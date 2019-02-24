Автомобилистов предупредили о снеге и гололеде в Москве

Автомобилистов предупредили о снеге и гололеде в Москве

В Москве в понедельник, 25 февраля, ожидается сильный ветер, снег и гололед. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Будьте аккуратнее на дороге и паркуйтесь подальше от рекламных щитов, шатких заборов и деревьев», — говорится в сообщении.

На сайте ГУ МЧС России по Москве указывается, что в Москве 25 февраля ожидаются небольшие осадки и местами гололедица. Ночью температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса, днем — от плюс 1 до 3 градусов. Ветер ожидается до 5—10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве 24 и 25 февраля из-за сильного ветра. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что в конце февраля похолодание усилится.