По ошибке отсидевшему в тюрьме 39 лет американцу выплатят $21 млн

По ошибке отсидевшему в тюрьме 39 лет американцу выплатят $21 млн

Американцу, несправедливо приговоренному к тюрьме в 1978 году, выплатят $21 млн. Об этом сообщается на сайте калифорнийского города Сими-Вэлли.

«Город Сими-Вэлли достиг соглашения на сумму $21 млн с мистером Крейгом Коули», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Крейг Коули был осужден на 39 лет за убийство женщины и ее 4-летнего сына. Однако после возобновления расследования дела были найдены образцы ДНК, благодаря которым удалось подтвердить невиновность Коули.

Отмечается, что власти города выплатят американцу $4,9 млн, остальная часть суммы будет уплачена из других источников, включая страхование.