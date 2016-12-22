Глава МВД Италии допустил свое выдвижение на пост главы ЕК

Вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что его единомышленники в Европе хотят, чтобы он стал следующим председателем Европейской комиссии (ЕК). Об этом сообщает Bloomberg.

«Это правда, многие друзья в европейских странах просили, они предлагают меня», — сказал Сальвини. Он отметил, что это является для него комплиментом.

По словам Сальвини, он еще не решил, будет ли выдвигать свою кандидатуру.

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Ранее о намерении выдвинуть кандидатуру на пост главы Еврокомиссии заявил еврокомиссар по делам Европейского энергетического союза ​Марош Шефчович. Также о планах побороться за пост сообщал зампред баварского Христианско-социального союза (ХСС) Манфред Вебер.

Выборы главы ЕК пройдут в мае. С 2014 года пост занимает бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер.