Минтруд изменит порядок начисления социальных доплат к пенсии

Минтруд изменит порядок начисления социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предлагается сначала устанавливать социальную доплату в размере, который необходим для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, а после проводить индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

«Материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень ПМП на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году. В результате эти граждане должны получить прибавку», — отметили в Минтруда.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что индексация пенсий с 1 января на 7,5% привела к тому, что доходы пенсионеров оказались выше прожиточного минимума пенсионера, из-за чего многим гражданам снизили или перестали выплачивать положенные социальные доплаты. «В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал, и многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», — указал он. Путин поручил решить эту проблему. Как пояснил глава государства, сначала пенсия должна доводиться до прожиточного минимума, а после этого должна быть осуществлена индексация.