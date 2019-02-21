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Минтруд изменит порядок начисления социальных доплат к пенсии

Минтруд изменит порядок начисления социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предлагается сначала устанавливать социальную доплату в размере, который необходим для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, а после проводить индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

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Путин поручил индексировать пенсии сверх уровня прожиточного минимума

«Материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень ПМП на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году. В результате эти граждане должны получить прибавку», — отметили в Минтруда.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что индексация пенсий с 1 января на 7,5% привела к тому, что доходы пенсионеров оказались выше прожиточного минимума пенсионера, из-за чего многим гражданам снизили или перестали выплачивать положенные социальные доплаты. «В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал, и многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», — указал он. Путин поручил решить эту проблему. Как пояснил глава государства, сначала пенсия должна доводиться до прожиточного минимума, а после этого должна быть осуществлена индексация.

Председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов пояснил, что для индексации пенсий после достижения ими размера прожиточного минимума потребуется 150 млрд руб. за пять лет.

Теги: Пенсия, индексация, Минтруд
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