СМИ сообщили о прибытии Ким Чен Ына на поезде в Китай

Японская телекомпания NHK отследила прибытие в Китай поезда, на котором, как предполагается, лидер КНДР Ким Чен Ын следует во Вьетнам на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник.

В субботу поезд прибыл из КНДР в город Даньдун на границе с Северной Кореей примерно в 23:10 (17:10 мск). На станции Даньдун усилены меры безопасности, расстелены красные ковровые дорожки, на основании чего стало ясно, что в поезде находится северокорейский лидер.

Второй по счету саммит США — КНДР с участием лидеров двух государств намечено провести 27–28 февраля во вьетнамском Ханое. Ранее эту информацию в своем Twitter подтвердил президент США Дональд Трамп.

Первый саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда лидеры США и КНДР подписали соглашение, предусматривающее денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности с американской стороны. В сентябре Белый дом сообщил, что американский президент получил от северокорейского лидера письмо с просьбой провести еще одну встречу.