ВМС Венесуэлы перехватили следовавшее в страну судно с гумпомощью

Два фрегата ВМС Венесуэлы перехватили судно с гуманитарной помощью, которое следовало в страну из Пуэрто-Рико. Об этом сообщает TV Venezuela Noticias.
По словам венесуэльской журналистки Марианы Рейес, судну не дали продолжиь движение. «Звучат угрозы открыть огонь и отправить судно к острову Бонэйр. Предпринимаются попытки вести переговоры», — написала она в Twitter.
Судно развернулось и легло на обратный курс. «Оно движется в международных водах и ждет дальнейших указаний», — добавила Рейес.
Ранее председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо сообщил, что ВМС страны пригрозили открыть огонь по судну.