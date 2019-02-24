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ВМС Венесуэлы перехватили следовавшее в страну судно с гумпомощью

Два фрегата ВМС Венесуэлы перехватили судно с гуманитарной помощью, которое следовало в страну из Пуэрто-Рико. Об этом сообщает TV Venezuela Noticias.

По словам венесуэльской журналистки Марианы Рейес, судну не дали продолжиь движение. «Звучат угрозы открыть огонь и отправить судно к острову Бонэйр. Предпринимаются попытки вести переговоры», — написала она в Twitter.

Судно развернулось и легло на обратный курс. «Оно движется в международных водах и ждет дальнейших указаний», — добавила Рейес.

Ранее председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо сообщил, что ВМС страны пригрозили открыть огонь по судну.

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Президент Колумбии приказал вернуть в страну грузовики с гумпомощью

Организацией доставки гуманитарной помощи в страну занимается оппозиция, которую возглавляет Гуаидо. Официальный Каракас считает действия оппозиции провокацией и обвиняет США и своих противников в попытках доставить в страну под видом гумпомощи оружие.

23 февраля на границе с Колумбией были сожжены три из четырех прибывших в страну грузовиков с товарами. После этого власти Колумбии распорядились вернуть в страну остальные грузовики с гумпомощью,предназначенной Венесуэле.

Как сообщило Reuters со ссылкой на источник в американской администрации, Белый дом может объявить о новых санкциях против Каракаса из-за блокировки доставки гуманитарной помощи.


 

Теги: Венесуэла, гумпомощь, Пуэрто-Рико
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