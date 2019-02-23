СМИ узнали о требовании к Microsoft отказаться от контракта с армией США

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,39 -0,18 EUR Бирж. 74,09 -0,22 Brent 67,17 0,36% USD Нал. 66,16 64,77 EUR Нал. 75,08 73,53 USD ЦБ 65,51 -0,03 EUR ЦБ 74,33 0,04 EUR/USD 1,1330 -0,0004 BTC/USD Бирж. 4 060,10 -3,40 IMOEX 2 488,63 0,74% RTSI 1 198,40 0,82% DJIA 26 031,81 0,70% Nasdaq 7 527,55 0,91%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 65,51 (-0,03) Quote, 22 фев, 12:19
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 74,33 (+0,04) Quote, 22 фев, 12:19
Американский самолет провел наблюдательный полет над Россией Политика, 05:19 Гуаидо сообщил о помощи военных в поездке на концерт в Колумбию Политика, 05:03 СМИ узнали о требовании к Microsoft отказаться от контракта с армией США Технологии и медиа, 04:44 Небензя допустил обращение в Совбез ООН из-за провокаций в Венесуэле Политика, 04:16 Сооснователь Twitter покинул совет директоров компании Бизнес, 03:51 Экстрадированный в США российский программист признал вину Общество, 03:41 Запуск спутников OneWeb на ракете «Союз» перенесли на 27 февраля Технологии и медиа, 03:20 Порошенко заявил о необходимости усилить присутствие НАТО в Черном море Политика, 02:59 СМИ узнали о визите Гуаидо на благотворительный концерт в Колумбии Политика, 02:34 Трамп объявил кандидатуру нового постпреда США при ООН Политика, 02:21 Трамп прокомментировал обвинения против миллиардера Роберта Крафта Политика, 02:02 В Минюсте США опровергли завершение расследования Мюллера через неделю Политика, 01:37 Миллиардера Роберта Крафта обвинили в склонении к проституции Общество, 01:22 В Судане на фоне протестов на год ввели режим ЧП Политика, 01:14
Технологии и медиа ,  
0 
СМИ узнали о требовании к Microsoft отказаться от контракта с армией США

Группа сотрудников Microsoft требует от аннулировать от контракта с армией США на $480 млн и прекратить разработку любых военных технологий, передает Reuters со ссылкой на трех работников компании.

В ноябре 2018-го Microsoft получила военный контракт на 2,5 тыс. гарнитур с дополненной реальностью. Власти США заявили, что планируют использовать их как во время тренировок, так и на поле боя, отмечает агентство. Дополненная реальность позволит повысить «летальность, мобильность и осведомленность о ситуации», считают в Вашингтоне.

Работники Microsoft утверждают, что «не подписывались под разработкой оружия» и требуют права голоса в том, как оно будет использоваться. Они призывают компанию создать специальные правила использования данной технологии и организовать наблюдательный совет для контроля над ее применением.

Общество
Пентагон потратит $900 млн на развитие искусственного интеллекта

Президент Microsoft Брэд Смит в октябре 2018 года сказал, что компания готова продавать военным и разведывательным ведомствам США свои технологии, необходимые «для создания надежный защиты», в том числе вооружения с искусственным интеллектом (ИИ). Такое заявление он сделал на фоне запрета Google на разработку ИИ и решения Пентагона вложить $900 млн в развитие данных технологий.

Теги: Microsoft, военные
Материалы по теме
Путин проведет совещание по внедрению искусственного интеллекта в России
Экономика
Греф рассказал о сокращениях в Сбербанке из-за искусственного интеллекта
Бизнес
Бывший разработчик Apple внедрил искусственный интеллект в баскетбол
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter