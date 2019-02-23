СМИ узнали о требовании к Microsoft отказаться от контракта с армией США

СМИ узнали о требовании к Microsoft отказаться от контракта с армией США

Группа сотрудников Microsoft требует от аннулировать от контракта с армией США на $480 млн и прекратить разработку любых военных технологий, передает Reuters со ссылкой на трех работников компании.

В ноябре 2018-го Microsoft получила военный контракт на 2,5 тыс. гарнитур с дополненной реальностью. Власти США заявили, что планируют использовать их как во время тренировок, так и на поле боя, отмечает агентство. Дополненная реальность позволит повысить «летальность, мобильность и осведомленность о ситуации», считают в Вашингтоне.

Работники Microsoft утверждают, что «не подписывались под разработкой оружия» и требуют права голоса в том, как оно будет использоваться. Они призывают компанию создать специальные правила использования данной технологии и организовать наблюдательный совет для контроля над ее применением.

Президент Microsoft Брэд Смит в октябре 2018 года сказал, что компания готова продавать военным и разведывательным ведомствам США свои технологии, необходимые «для создания надежный защиты», в том числе вооружения с искусственным интеллектом (ИИ). Такое заявление он сделал на фоне запрета Google на разработку ИИ и решения Пентагона вложить $900 млн в развитие данных технологий.