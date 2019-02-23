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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Небензя допустил обращение в Совбез ООН из-за провокаций в Венесуэле

Если США проявят агрессию при доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу, которая должна состояться 23 февраля, Москва готова обратиться в Совбез ООН, заявил ТАСС постпред России при организации Василий Небензя.

«Я надеюсь, что у нас не будет повода, но если для этого будет причина — да», — сказал Небензя в ответ на соответствующий вопрос. Такое заявление он сделал после встречи представителей более 50 стран. По словам Небензи, данную группу создали с целью защиты международного права и законных властей Венесуэлы.

Политика
МИД нашел украинский след в поставках США оружия противникам Мадуро

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и их союзники планируют передать венесуэльской оппозиции крупную партию оружия, в том числе крупнокалиберные пулеметы, подствольные и автоматические гранатометы, а также переносыне зенитные ракетные комплексы. По словам Захаровой «в этой неприглядной истории прослеживается и украинский след», одним из задействованных в операции предприятий представитель МИД назвала «Антонов», в состав которого входит грузовая авиакомпания.

Захарова считает, что противники действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро могут попытаться силой отстранить его от власти 23 февраля, на этот день назначена акция по пересечению границы страны гуманитарным конвоем.

Фотогалерея 
Миллиардер Брэнсон устроил концерт на границе с Венесуэлой. Фоторепортаж

Ранее Мадуро обвинял США в подготовке провокаций и отказался от гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы. В пятницу, 22 февраля, в Колумбии, недалеко от венесуэльской границы, прошел благотворительный концерт, который, в числе прочих, посетил спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, в январе провозгласивший себя временным главой государства.

Теги: Василий Небензя, Совбез ООН, Венесуэла
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