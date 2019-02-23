Трамп прокомментировал обвинения против миллиардера Роберта Крафта

Президент США Дональд Трамп назвал «очень грустной» ситуацию с миллиардером Робертом Крафтом, владельцем команды по американскому футболу New England Patriots, которому в пятницу предъявили обвинения в склонении к проституции, передает The Washington Post.

«Это очень грустно. Я был очень удивлен», — сказал Трамп, отметив, что Крафт не признал вину.

Крафту предъявили обвинения по двум эпизодам, пишет Business Insider. Бизнесмен дважды оплачивал сексуальные услуги в одном из спа-центров во Флориде. У полиции есть видеозаписи, доказывающие причастность миллиардера к преступлению.

Обвинения стали результатом расследования о торговле людьми, которое длилось несколько месяцев и привело к закрытию 10 спа-центров во Флориде.