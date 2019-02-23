Миллиардера Роберта Крафта обвинили в склонении к проституции

Обвинения стали результатом масштабного расследования о торговле людьми в массажных салонах и спа-центрах Флориды. По делу проходят десятки обвиняемых, в том числе 77-летний Роберт Крафт. Сам миллиардер обвинения отрицает

Роберт Крафт (Фото: Mike Segar / Reuters)

Американскому миллиардеру и владельцу команды по американскому футболу New England Patriots Роберту Крафту в пятницу предъявили обвинение в склонении к занятию проституцией, сообщает Business Insider.

По данным следствия, речь идет о двух эпизодах, имевших место в одном из спа-центров во Флориде, где Крафт оплачивал сексуальные услуги. Полиция располагает видеозаписями, связывающими Крафта с обоими инцидентами, пишет издание.

Глава местной полиции Дениэл Керр сообщил журналистам, что с обвинениями столкнулись десятки людей, среди них и миллиардер Крафт. Обвинения последовали после нескольких месяцев расследований о торговле людьми в массажных салонах Флориды. Расследование привело к закрытию 10 спа-центров.

Сам владелец New England Patriots обвинения в свой адрес отрицает. «Мы категорически отрицаем, что господин Крафт занимался какой-либо незаконной деятельностью. Поскольку это судебный вопрос, мы не будем комментировать дальше», — говорится в заявлении его представителей.

Business Insider напоминает, что Крафт имеет тесные связи с президентом США Дональдом Трампом.