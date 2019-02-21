В США актеру сериала «Империя» предъявили обвинение

Американскому актеру Джусси Смоллетту предъявили обвинение в хулиганстве — подаче ложного заявления в полицию. Об этом сообщил в Twitter директор по связям с общественностью полиции Чикаго Энтони Гульельми.

Он также уточнил, что актер находится под арестом.

Ранее стало известно, что полиция подозревает Смоллетта в даче ложных показаний после того, как он заявил, что на него напали двое мужчин и оскорбляли его на почве расовой ненависти и ненависти к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Associated Press сообщало, что следователи после просмотра записей с камер наблюдения не нашли кадров, на которых было бы запечатлено избиение Смоллетта. Также полиция считает, что актер мог заплатить двум знакомым, чтобы они инсценировали атаку.