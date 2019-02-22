Машина из кортежа президента Молдавии попала в ДТП

Одна из машин, которые обеспечивают охрану кортежа президента Молдавии Игоря Додона, попала в небольшое ДТП, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Как говорится в сообщении, виновником аварии стал водитель, который во время обгона выехал на встречную полосу, но не успел затормозить из-за скользкой дороги и погодных условий. Где именно произошло ДТП, не уточняется.

Сам Додон написал в Facebook, что повреждения получил автомобиль сотрудников службы безопасности. «Я в безопасности! В этот раз машина, в которой я ехал, не пострадала», — заявил он.

Также президент Молдавии попросил воздержаться от спекуляций на тему ДТП. «Знаю, что накануне выборов могут возникнуть разные теории и сценарии, но давайте мы будем считать это происшествие стечением неудачных обстоятельств, которые порой происходят в жизни, пусть и чаще, чем нам хотелось бы», — добавил он.