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Машина из кортежа президента Молдавии попала в ДТП

Одна из машин, которые обеспечивают охрану кортежа президента Молдавии Игоря Додона, попала в небольшое ДТП, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Как говорится в сообщении, виновником аварии стал водитель, который во время обгона выехал на встречную полосу, но не успел затормозить из-за скользкой дороги и погодных условий. Где именно произошло ДТП, не уточняется.

Сам Додон написал в Facebook, что повреждения получил автомобиль сотрудников службы безопасности. «Я в безопасности! В этот раз машина, в которой я ехал, не пострадала», — заявил он.

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Президента Молдавии госпитализировали после ДТП с участием его кортежа

Также президент Молдавии попросил воздержаться от спекуляций на тему ДТП. «Знаю, что накануне выборов могут возникнуть разные теории и сценарии, но давайте мы будем считать это происшествие стечением неудачных обстоятельств, которые порой происходят в жизни, пусть и чаще, чем нам хотелось бы», — добавил он.

В сентябре 2018 года авария с участием президента Молдавии произошла на трассе Страшена — Калараш, близ Кишинева. Два автомобиля из кортежа Игоря Додона столкнулись с совершавшим разворот грузовиком. В ДТП пострадали президент и двое членов его семьи, их госпитализировали. В полиции Молдавии тогда заявили, что серьезных травм у президента нет.

1 февраля Додон, находившийся с визитом в Москве, не смог вылететь в Кишинев из-за непогоды. Российская сторона предоставила ему специальный борт.

Теги: Игорь Додон, Молдавия, ДТП
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