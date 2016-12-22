Президента Молдавии госпитализировали после ДТП с участием его кортежа
Политика, 15:30
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Президента Молдавии госпитализировали после ДТП с участием его кортежа
Игоря Дондона и двух членов его семьи доставили в больницу после того, как его кортеж столкнулся с грузовиком на одной из трасс Молдавии. Cоветник президента заверил, что с главой государства все в порядке
Игорь Додон
Два автомобиля из кортежа президента Молдавии Игоря Додона попали в ДТП на трассе Страшена — Калараш, неподалеку от столицы страны. Об этом сообщает телеканал Publika.
Машины столкнулись с грузовиком птицеводческой фабрики. Один из автомобилей кортежа перевернулся. В результате участникам происшествия понадобилась медицинская помощь.
Перевернутый автомобиль из кортежа президента Игоря Додона
«Президента повезли в больницу, у него нет серьезных телесных повреждений», — заявил глава Генерального инспектората полиции МВД РМ Александр Пынзарь.
Советник президента Додона Максим Лебединский в своем Facebook уточнил, что глава государства чувствует себя хорошо, и медицинская помощь ему не понадобилась.
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