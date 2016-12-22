В США четыре человека пострадали и один погиб при стрельбе в McDonald's

Жириновский ударил митингующего против пенсионной реформы в центре Москвы

Президента Молдавии госпитализировали после ДТП с участием его кортежа

Как устроен современный промышленный центр обработки данных

МВД Москвы отчиталось о числе участников несогласованной акции Навального

Путин и Медведев проголосовали на выборах мэра Москвы

Салах сделал дубль и не реализовал два пенальти в матче за сборную Египта

Албанцы не дали проехать президенту Сербии к одному из сел в Косово

Путин назвал евреев из России счастливыми людьми

Жертвами крушения самолета в Южном Судане стал 21 человек

Греф пообещал создать банковские продукты со скидкой для пенсионеров

7 российских брендов с качественным трикотажем

Как развивалась Windows: эволюция операционной системы

Адвокат заявил об ухудшении состояния голодающего в колонии Сенцова

В ДНР анонсировали военные учения с участием более 4 тыс. человек

Сотрудник ФБК Николай Ляскин сообщил о своем задержании в Москве

Мосгоризбирком заявил о превысившей данные 2013 года явке на выборах мэра

В Британии заявили о намерении привлечь к суду «отравителей» Скрипалей

Совет Федерации показал фотографии со встречи Матвиенко с Ким Чен Ыном

Почему Толстой снова в моде

Венецианский кинофестиваль: закрытие и победители

Правый уклон: почему Швеция стала новым очагом популизма в Европе

Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени

В Дагестане избрали нового главу республики

Наехавший после ссоры на пешеходов в Москве был трезв

В Мосгоризбиркоме назвали «провокацией» жалобу журналистов Reuters

В Бурятии задержали замглавы УИК из-за заранее заполненных бюллетеней

В ЯНАО выбрали самого молодого губернатора России

Как производят мраморную говядину в России

Москалькова предложила проводить единый день голосования в будни