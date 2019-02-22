Роспотребнадзор допустил студентов ВШЭ до занятий после прививок от кори

Роспотребнадзор допустил студентов ВШЭ до занятий после прививок от кори

Роспотребнадзор снял ограничения, которые были введены в Высшей школе экономики, после того как один из студентов заболел корью. Отстраненным от занятий разрешили вернуться к учебе. Об этом сообщается на сайте ВШЭ.

Ранее от занятий отстранили 450 студентов ВШЭ, которые контактировали с заболевшим и не могли подтвердить наличие прививки или справки о том, что они переболели корью.

«В результате оперативного применения всех рекомендованных Роспотребнадзором мероприятий никто, кроме первоначально заболевшего студента, в университете не заразился», — говорится в сообщении.

Медицинские работники университета с 19 по 22 февраля организовали бесплатную вакцинацию студентов и сотрудников. Отмечается, что за этот период прививки сделали 950 человек.