ВШЭ отстранила 450 студентов от занятий из-за отсутствия прививок от кори

Ранее в одном из корпусов Высшей школы экономики был введен карантин по кори. После этого ВШЭ объявила о проведении новой волны вакцинации в стенах самого университета

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Более 450 студентов Высшей школы экономики отстранены от занятий в связи с невозможностью подтвердить наличие у них иммунитета к кори. В пресс-службе университета РБК пояснили, что студенты должны представить либо справку о том, что они переболели корью, либо справку о сделанной им прививке от этого заболевания.

«На данный момент от занятий временно отстранены 398 студентов бакалавриата и 53 студента магистратуры. Как только они предоставят справки, подтверждающие их иммунный статус, они будут допущены к занятиям. Это мера, предписанная Роспотребнадзором», — пояснили в пресс-службе.

Видео: РБК

На сайте вуза говорится, что в связи с выявленным недавно на факультете коммуникаций, медиа и дизайна случае кори в ВШЭ решено провести еще одну волну вакцинации.

«Если вы не болели корью и нет уверенности в ревакцинации, то лучше привиться. Наверное, даже не стоит тратить время на поиски карты в поликлинике — на это уйдут дни. Поскольку корь очень заразна, сделайте вакцинацию скорее», — призвал профессор кафедры экономики и управления здравоохранения ВШЭ, доктор медицинских наук Василий Власов.