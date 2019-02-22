Дюков допустил привлечение «Газпром нефти» в качестве спонсора РФС

Новый президент Российского футбольного союза (РФС), гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков допустил возможность спонсирования спортивной организации со стороны нефтяной компании. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов после своего избрания, передает корреспондент РБК.

«Сотрудничество с РФС в принципе возможно, все зависит от того, что предложит РФС, на каких условиях», — сказал Дюков.

Он напомнил, что «Газпром нефть» является спонсором нескольких футбольных клубов. По словам нового президента РФС, подобный подход нельзя назвать циничным. «Он прагматичный», — считает Дюков.

Как отметил гендиректор «Газпром нефти», компания могла бы стать топливным партнером РФС или партнером по производству масел. Однако в любом случае это может произойти посредством тендера, уточнил он.