Новым президентом РФС единогласно избрали Александра Дюкова

Председатель совета директоров «Зенита» и гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков избран новым президентом Российского футбольного союза на заседании конференции РФС, передает корреспондент РБК.
Кандидатура была утверждена единогласно. Всего в конференции приняли участие 146 делегатов.
УЕФА окажет поддержку РФС и новоизбранному президенту, заверил делегат союза европейских футбольных ассоциаций Зоран Лакович перед началом голосования.
Дюков был единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост. Он сменил Виталия Мутко, который покинул пост в декабре 2018 года. С декабря по февраль обязанности главы РФС исполнял глава премьер-лиги Сергей Прядкин.
На вопрос не смущает ли его, что в выборах участвовал только один кандидат, министр спорта Павел Колобков ответил, что хорошо знаком с Дюковым и считает его достойным кандидатом.