Новым президентом РФС единогласно избрали Александра Дюкова

Гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков стал преемником вице-премьера Виталия Мутко на посту главы Российского футбольного союза. Голосование было безальтернативным, Мутко на мероприятие не приехал

Александр Дюков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Председатель совета директоров «Зенита» и гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков избран новым президентом Российского футбольного союза на заседании конференции РФС, передает корреспондент РБК.

Кандидатура была утверждена единогласно. Всего в конференции приняли участие 146 делегатов.

УЕФА окажет поддержку РФС и новоизбранному президенту, заверил делегат союза европейских футбольных ассоциаций Зоран Лакович перед началом голосования.

Дюков был единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост. Он сменил Виталия Мутко, который покинул пост в декабре 2018 года. С декабря по февраль обязанности главы РФС исполнял глава премьер-лиги Сергей Прядкин.

На вопрос не смущает ли его, что в выборах участвовал только один кандидат, министр спорта Павел Колобков ответил, что хорошо знаком с Дюковым и считает его достойным кандидатом.