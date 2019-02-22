Песков назвал условие объективной оценки рейтинга послания президента

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для объективной картины рейтинга послания Владимира Путина к Федеральному собранию нужно складывать просмотры по телевизору и через интернет, сообщает корреспондент РБК.

«Мы на это обратили внимание (телерейтинг), но в целом все более ощутимый сегмент смотрения переходит на другие платформы, где так оперативно мы не получаем замеры и не получаем аналитику», — сказал он.

Песков добавил, что во всех странах мира аудитория переходит от экранов телевизоров в интернет, что связано с развитием общества и технологий. Он отметил, что для составления рейтинга также нужно использовать данные не только по Москве, но и другим регионам России.

Пресс-секретарь заявил, что вывод экспертов о снижении рейтинга и доверия к президенту является «примитивистским» и поспешным. Он отметил, что делать такой вывод по телерейтингу в Москве также примитивно.