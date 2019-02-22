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«Победа» ответила на сообщения об инциденте со своим самолетом во Внуково

Самолет авиакомпании «Победа» не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Внуково, однако хвостовая часть борта повреждена не была. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Там пояснили, что заход на второй круг был вызван неблагоприятными метеоусловиями, при этом угрозы безопасности пассажиров не было. «Никакой угрозы безопасности не было и быть не могло, как и повреждения хвостовой части. Абсолютно штатная ситуация, речь идет о специальном резиновом ограничителе, защищающем фюзеляж в случае посадки при неблагоприятных метеоусловиях», — сказали в пресс-службе. В авиакомпании добавили, что самолет сегодня же будет допущен к рейсам.

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В пресс-службе аэропорта Внуково также подтвердили РБК факт инцидента с самолетом авиакомпании «Победа». «21 февраля борт не смог с первого раза приземлиться в аэропорту и совершил заход на второй круг, после чего приземлился, угрозы безопасности полета не было», — пояснили в пресс-службе.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах передавал, что пассажирский Boeing, прибывший из Самары, не смог приземлиться во Внуково с первого раза, а при уходе на второй круг задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Источник также заявил, что лайнер отстранен от полетов.

19 февраля при посадке в аэропорту Внуково у самолета авиакомпании Utair, следовавшего из Сыктывкара, треснул верхний слой лобового стекла. Посадка прошла в штатном режиме, причины повреждения стекла выясняются.

Теги: «Победа», ЧП, снег, Внуково
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