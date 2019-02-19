При посадке во Внуково у самолета Utair треснуло стекло

При посадке во Внуково у самолета Utair треснуло стекло

Во время посадки в московском аэропорту Внуково у самолета Utair треснул верхний слой лобового стекла. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Инцидент произошел в понедельник, 18 февраля. «При заходе на посадку во Внуково у Boeing произошло растрескивание верхнего слоя лобового стекла. Посадка прошла в штатном режиме. Компания проводит проверку причин повреждения стекла», — пояснили в пресс-службе.

Агентство «РИА Новости» сообщает, что самолет следовал из Сыктывкара.

Ранее в феврале во время буксировки во Внуково столкнулись самолеты авиакомпаний «Россия» и Azur Air. В результате никто не пострадал. Ущерб, по предварительным данным, может составить около $300 тыс. Для расследования случившегося создали комиссию. Проверку начало Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.