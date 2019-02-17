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Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
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Волкер заявил о взятой Россией паузе на переговорах по Украине
На время президентской кампании на Украине Россия взяла паузу в переговорном процессе по Украине, заявил Курт Волкер
Курт Волкер (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что «по факту» Россия взяла паузу и не хочет участвовать в переговорах по урегулированию на Украине до окончания выборов президента, сообщает «Интерфакс-Украина». Об этом Волкер сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы всегда за то, чтобы встретиться и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов», — сказал Волкер.

Спецпредставитель также признал, что минские соглашения не работают должным образом. «Они никогда не работали хорошо, поскольку Россия отказывалась их имплементировать. Никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу», — пояснил он.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Согласно результатам опросов главные претенденты на победу — глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

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16 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не стоит ожидать позитивных подвижек по исполнению минских договоренностей со стороны Украины до завершения парламентских и президентских выборов. «Как сказал президент, едва ли мы можем ждать каких-либо подвижек в позитивном направлении со стороны Киева, пока не пройдут президентские выборы. Некоторые говорят, что и до парламентских выборов ничего радикального в позиции украинского руководства не произойдет», — сказал министр. До этого, 12 февраля, Россия созвала Совбез ООН для обсуждения процесса исполнения минских соглашений. 

Авторы: Владислав Гордеев, Георгий Тадтаев
Теги: Курт Волкер, Минские договоренности, конфликт в Донбассе
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