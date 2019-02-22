Японский министр заступился за фразу «исконные территории» по Курилам

Министр по делам Окинавы и «северных территорий» ​Мицухиро Миякоси заявил, что нет необходимости менять формулировки «исконные территории» Японии и «незаконная оккупация» Россией в официальных документах. Об этом сообщает газета Sankei Shimbun.

«Я не думаю, что мы должны изменить формулировки», — сказал он.

Министр добавил, что место и применение формулировок зависит от конкретных решений, учитывающих отношения с другим государством.

Россия и Япония не могут договориться о подписании мирного договора уже на протяжении 70 лет, после подписания декларации в 1956 году. Этому препятствует территориальный спор по поводу Курильских островов. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, которые считает своими «исконными территориями». Россия полагает, что они перешли СССР по итогам Второй мировой войны.