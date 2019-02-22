Мужчина пострадал после падения на рельсы на салатовой ветке метро Москвы

Мужчина упал на рельсы на станции «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии московского метро. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь УВД на столичном метрополитене Алексей Мышляев.
36-летний мужчина по неосторожности упал на пути в 6:43. Мышляев добавил, что у него нет определенного места жительства и он передвигается на костылях на одной ноге.
Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, сняли напряжение с путей и достали мужчину с платформы. Движение поездов восстановили в 06:50.
«Медики оказали потерпевшему первую помощь, поставили предварительный диагноз: двойной перелом правой руки и ушиб голени», — сказал Мышляев, отметив, что мужчину госпитализировали в больницу № 68.
Он сообщил, что информацию об инциденте направили в прокуратуру на Московском метрополитене.