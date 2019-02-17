На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой из-за пассажира

На ​Таганско-Краснопресненской линии московского метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.

«Нет движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии от «Жулебино» до «Текстильщиков» из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении.

В пресс-службе метро добавили, что в обратном направлении поезда едут с увеличенными интервалами. Источник в экстренных службах рассказал «РИА Новости», что на станции «Рязанский проспект» мужчина упал на рельсы. Собеседник отметил, что не знает о состоянии пассажира.

Спустя почти 40 минут в пресс-службе сообщили, что движение поездов восстановлено и вводится в график.