Движение на красной ветке метро Москвы восстановили после гибели человека

Движение на Сокольнической (красной) линии московского метро восстановлено после гибели пассажира, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

Как ранее сообщали «РИА Новости» и ТАСС, движение поездов было приостановлено из-за смерти мужчины после падения на рельсы на станции «Тропарево». Его личность и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

16 февраля пять станций красной ветки были закрыты до понедельника, 24 февраля, из-за строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро, который будет проходить под станцией «Сокольники». Речь идет о закрытии участка от станции «Комсомольская» до «Бульвара Рокоссовского».