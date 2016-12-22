ВС счел обязательным наличие реанимации в клиниках пластической хирургии

Верховный суд России признал законным требование иметь в клиниках пластической хирургии специальное оборудование для оказания медицинской помощи и проведения реанимации. Об этом сообщает РАПСИ.

Верховный суд отказал в удовлетворении иска представителям центра косметической хирургии «Планета женщин» в Петербурге и «Окружного центра пластической хирургии и маммологии» в Сургуте. Они просили признать недействующим пункт 7 «Правил организации деятельности центра пластической хирургии». По утверждению представителей клиник, обязанность медцентров иметь специальное оборудование незаконна и необоснованна, а также накладывает на отрасль высокие издержки для лицензирования.

В начале июля Минздрав ввел новый порядок оказания медпомощи в клиниках пластической хирургии после ряда неудачных операций. Ведомство изменило нормативы работы пластического хирурга и стандарты оснащения его кабинета, согласно которым в пластических клиниках теперь должны быть отделения реанимации, переливания крови, томографы и МРТ.

В апреле в Москве две женщины умерли во время пластических операций. Первая пациентка в возрасте 32 лет умерла на операционном столе в клинике в Чапаевском переулке. Второй было 29 лет, ей делали операцию в медицинском центре на Троицкой улице. В конце мая 51-летняя пациентка частной клиники в Москве умерла после косметологической услуги.