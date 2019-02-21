Лавров прокомментировал дело главы Baring Vostok

Все обстоятельства дела арестованного главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви будут учтены на ближайшем судебном заседании. Об этом на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса заявил глава МИДа Сергей Лавров, сообщает корреспондент РБК.

По словам министра, вопрос о Калви «находится в центре достаточно оживленных политических дискуссий».

Лавров добавил, что сам никогда не встречался с бизнесменом. По словам министра, Калви «в принципе был не очень заметной фигурой в публичном пространстве». «Но то, что говорят о нем глубоко уважаемые мной люди, я, конечно же, услышал и считаю, что это услышали многие», — заявил министр.

Ранее посольство США в Москве пожаловалось, что не может получить разрешение на посещение Калви. Дипломаты направили российскому МИДу несколько запросов на предоставление консульского доступа к арестованному.