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«Дело Baring Vostok» ,  
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Лавров прокомментировал дело главы Baring Vostok

Все обстоятельства дела арестованного главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви будут учтены на ближайшем судебном заседании. Об этом на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса заявил глава МИДа Сергей Лавров, сообщает корреспондент РБК.

По словам министра, вопрос о Калви «находится в центре достаточно оживленных политических дискуссий».

Лавров добавил, что сам никогда не встречался с бизнесменом. По словам министра, Калви «в принципе был не очень заметной фигурой в публичном пространстве». «Но то, что говорят о нем глубоко уважаемые мной люди, я, конечно же, услышал и считаю, что это услышали многие», — заявил министр.

Ранее посольство США в Москве пожаловалось, что не может получить разрешение на посещение Калви. Дипломаты направили российскому МИДу несколько запросов на предоставление консульского доступа к арестованному.

Общество
Основателю Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинение

Калви задержали в Москве 15 февраля. На следующий день суд арестовал его по делу о хищении 2,5 млрд руб. 21 февраля основателю Baring Vostok предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, он убедил акционера банка «Восточный» принять акции компании International Financial Technology Group в счет долга у «Первого коллекторского бюро». При этом, по мнению СК, Калви завысил стоимость бумаг с 600 тыс. руб. до 3 млрд руб. Сам основатель инвестфонда вины не признает.

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok

Другие фигуранты уголовного дела — партнер фонда Ваган Абгарян, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин и советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев (бывший партнер правления банка «Восточный»).

Теги: Сергей Лавров, Майкл Калви, Baring Vostok
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