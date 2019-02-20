Телефонные террористы «заминировали» 12 ТЭЦ в Москве

За прошедшие сутки анонимные письма с угрозами взрыва получили сотрудники 12 теплоэлектроцентралей. Было эвакуировано 2,6 тыс. человек, бомб в итоге нигде не нашли, рассказали источники РБК

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Во вторник, 19 февраля, телефонные террористы «заминировали» 12 теплоэлектроцентралей (разновидность теплоэлектростанций, ТЭЦ) в столице. Об этом РБК сообщил источник в московском главке МВД, информацию подтвердил и другой источник в управлении.

«Около 16:00 мск в дежурную часть полиции поступило сообщение от сотрудников «Мосэнерго», которые рассказали, что к ним на почту пришло электронное письмо с угрозами», — рассказал собеседник в полиции. По его словам, в послании говорилось о заложенных взрывных устройствах в филиалах ПАО «Мосэнерго».

После этого полиция обследовала 12 московских ТЭЦ, в частности на улицах Монтажная, Автозаводская, Вавилова, 3-я Хорошевская, Ижорская и Генерала Дорохова. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели также объекты на Раушской и Бережковской набережных, шоссе Энтузиастов, в Остаповском и Востряковском проездах и на Лермонтовском проспекте. «Было эвакуировано 2,6 тыс. человек», — добавил источник. По его словам, полиция устанавливает пользователей интернета, отправивших сообщения с угрозами. Взрывные устройства после проверок обнаружены не были.

При этом «Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что сообщения о минировании получили 14 городских ТЭЦ. Собеседник «РИА Новости» в экстренных службах столицы во вторник, 19 февраля, говорил о проверке семи ТЭЦ в Москве из-за сообщений о заложенных бомбах. Угрозы взрывов, по его данным, тогда, в частности, поступили на ТЭЦ-9, -12, -20, -21, -23 и -26, а также в квартальный тепловой центр №54 на улице Фруктовой.