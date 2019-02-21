Экс-генсек НАТО предрек Минску украинский сценарий «с войной и аннексией»

Белоруссию может ожидать украинский сценарий в том случае, если страна не начнет проводить реформы, заявил в интервью изданию Liga.net бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. По его словам, Россия хочет присоединить Белоруссию и приблизиться за счет этого к границам Европы.

«Ключевой риск — это повторение в Белоруссии украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться. Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян — нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии», — заявил бывший представитель североатлантического альянса.

Расмуссен отметил, что хотел бы, чтобы Белоруссия получала больше помощи от Запада.

«Но нам нужно видеть переориентацию на свободу и демократию», — подчеркнул бывший генсек НАТО.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 15 февраля заявлял, что две страны могут объединиться, но вопрос в том, готовы ли к этому их жители. Лукашенко отмечал, что Белоруссия в деле интеграции готова идти настолько далеко, насколько на это готова Россия, однако вопрос суверенитета — «это святое».

В начале января белорусский президент подчеркивал, что 2019 и 2020 годы для страны будут «особыми, насыщенными политическими событиями». По его словам, Белоруссия «и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости».