Департамент Росприроднадзора подал в суд на оператора аэропорта Пулково

На оператора аэропорта Пулково, ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), подал в суд департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, следует из картотеки арбитражных дел.

В пресс-службе департамента заявили, что аэропорт нанес ущерб реке Новая, в которую сливают стоки после обработки самолетов реагентами, пишет ТАСС. В Росприроднадзоре оценили ущерб в 162,66 млн руб. и через суд потребовали возместить его.

Кроме того, в январе ведомство просило арбитраж приостановить сброс в реку стоков из аэропорта, однако иск оставили без движения из-за того, что в документе нашли нарушения. Департамент Росприроднадзора ведет административное расследование из-за нарушения правил водопользования оператором Пулково.

В ноябре 2018-го по факту загрязнения реки Новая было возбуждено уголовное дело. В водоеме была в 5400 раз превышена допустимая концентрация этилового спирта, в 5,4 раза изопропилового спирта в 17,7 раза бутилового спирта, концентрация этиленгликоля была в 640 раз выше нормы, а ацетона — в три раза.