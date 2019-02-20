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Общество ,  
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Департамент Росприроднадзора подал в суд на оператора аэропорта Пулково

На оператора аэропорта Пулково, ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), подал в суд департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, следует из картотеки арбитражных дел.

В пресс-службе департамента заявили, что аэропорт нанес ущерб реке Новая, в которую сливают стоки после обработки самолетов реагентами, пишет ТАСС. В Росприроднадзоре оценили ущерб в 162,66 млн руб. и через суд потребовали возместить его.

Кроме того, в январе ведомство просило арбитраж приостановить сброс в реку стоков из аэропорта, однако иск оставили без движения из-за того, что в документе нашли нарушения. Департамент Росприроднадзора ведет административное расследование из-за нарушения правил водопользования оператором Пулково.

Общество
В реке в Петербурге спирта оказалось в 5400 раз больше нормы

В ноябре 2018-го по факту загрязнения реки Новая было возбуждено уголовное дело. В водоеме была в 5400 раз превышена допустимая концентрация этилового спирта, в 5,4 раза изопропилового спирта в 17,7 раза бутилового спирта, концентрация этиленгликоля была в 640 раз выше нормы, а ацетона — в три раза.

Оператор Пулково впервые получил претензию Роскомнадзора весной 2018-го, тогда ВВСС оплатили штраф и приняли ряд мер для недопущения нарушений, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. В частности, самолеты обрабатывают противообледенительной жидкостью только в специальных местах с резервуарами для сбора ее остатков, остатки с мест стоянки счищают специальной техникой и отправляют на переработку, а эксперты Водоканала обследуют водосточно-дренажную систему и очистные сооружения Пулково.

В ВВСС заявили, что однозначно определить источник запаха и «причины процессов» в реке невозможно без комплексного исследования. В Новую сливают стоки несколько предприятий, а грунтовые воды реки в районе Пулковских высот несут в себе продукты разложения со свалки на Волхонском шоссе, рассказал оператор аэропорта.

Теги: Росприроднадзор, Пулково
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