В реке в Петербурге спирта оказалось в 5400 раз больше нормы

Ленинградский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по факту загрязнения реки Новая. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте.

Отмечается, что по результатам лабораторных анализов были зафиксированы превышения по ряду загрязняющих веществ. По этиловому спирту норма была превышена в 5,4 тыс. раз, по изопропиловому спирту — в 5,4 раза, по бутиловому — в 17,7 раз, по ацетону — в три раза, по этиленгликолю — в 640 раз. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Накануне «Фонтанка» сообщала, что аэропорт Пулково добился отмены повторного штрафа за загрязнение реки Новая. В нее через Сбросной канал аэропорт сливает сточные воды. Пулково признал повышенное использование жидкостей против обледенения для обработки ВПП и самолетов.