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Экс-министр Германии проконсультирует Минприроды по «мусорной» реформе

Бывший министр по вопросам окружающей среды, охраны природы и защиты атомных реакторов Германии Клаус Тёпфер станет консультантом Минприроды по вопросам реализации новой системы обращения с отходами. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера Алексея Гордеева по итогам его визита в Германию.

«Главный идеолог немецкой модели переработки и утилизации мусора выступит независимым консультантом запуска российской системы обращения с твердыми коммунальными отходами и будет экспертно сопровождать ход ее реализации», — указано в сообщении.

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В рамках поездки Гордеев ознакомился с немецкой системой обращения с отходами замкнутого цикла, в которой 100% мусора перерабатывается во вторсырье, «зеленый уголь» и цветочный грунт. Она предполагает постепенный отказ от мусорных полигонов, раздельный сбор мусора и его переработку. Вице-премьер отметил, что в России менее 10% отходов поступает во вторичный оборот. «Наша задача на ближайшие шесть лет — в разы повысить уровень переработки отходов и полностью рекультивировать существующие в черте российских городов свалки, это около 200 объектов. Россия живет в условиях избыточности ресурсов и громадных территорий. Раньше мы не очень задумывались, как правильно обращаться с отходами, в основном их просто вывозили для захоронения на полигонах», — пояснил он.

Тёпфер занимал пост министра экологии с 1987 по 1994 год (на этом посту его сменила Ангела Меркель) и курировал переход на новую систему сбора и утилизации мусора. В конце 1980-х Германия столкнулась с критическим увеличением количества мусора, переполненностью полигонов и протестами населения. Сейчас в Германии около 5 тыс. предприятий по обращению с отходами, отрасль насчитывает около 250 тыс. рабочих мест. Утилизируются 360 млн т отходов — из них 52 млн т составляют коммунально-бытовые.

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«Мусорная» реформа в России началась в 2019 году. Она предполагает выбор на конкурсе региональных операторов, которые займутся сбором и утилизацией мусора. Сбор отходов станет отдельной платной коммунальной услугой, в среднем она будет обходиться в 120–130 руб. в месяц на человека, прогнозировал ранее Гордеев. В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин потребовал избавиться от «мутных» структур в сфере переработки мусора и не допустить необоснованного роста тарифов.

Теги: Германия, Экология, вывоз мусора, утилизация мусора
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