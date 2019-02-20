Трамп пожелал всего хорошего «сумасшедшему Берни» в президентской гонке

Американский лидер Дональд Трамп пожелал «всего хорошего» члену Демократической партии Берни Сандерсу, заявившему о намерениях участвовать в выборах президента США в 2020 году. Об этом он написал в Twitter.

«Сумасшедший Берни только что присоединился к гонке. Желаю ему всего хорошего!» — заявил Трамп.

Накануне 77-летний Сандерс сообщил, что будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Демократ намерен выступить против Трампа и воплотить в жизнь ряд идей, включая обеспечение всего населения США медицинскими услугами и минимальную заработную плату в размере $15 в час.

Сандерс также боролся за выдвижение кандидатом в президенты на выборах в 2016 году, он одержал победу на праймериз в штате Нью-Гемпшир, обогнав Хиллари Клинтон. Однако позднее политик заявил, что снимает свою кандидатуру и поддержал Клинтон.