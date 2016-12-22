Путин назначил Рогозина спецпредставителем по сотрудничеству в космосе

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назначен специальным представителем президента России Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Рогозин уже становился спецпредставителем президента России — до января 2014 года он отвечал за вопросы обеспечения жизнедеятельности Калининградской области в связи с расширением Евросоюза. Позже он стал постпредом России при НАТО и спецпредставителем президента по взаимодействию с альянсом в области противоракетной обороны.

С 2011 по 2018 год Рогозин был вице-премьером России, в зону его ответственности входили, в частности, строительство космодрома Восточный, военно-промышленный комплекс и военно-техническое сотрудничество. В мае 2018 года он стал главой «Роскосмоса».