Мединский отреагировал на призыв Украины запретить показ фильма «Т-34»

Министр культуры России Владимир Мединский порекомендовал «заняться своим здоровьем» на Украине тем, кто призвал запретить показ российского фильма «Т-34» за границей, сообщает «РИА Новости».

«Они больные на голову. Им нужно заняться своим здоровьем», — отметил он.

Ранее, 19 февраля, посольство Украины в США призвало американские кинотеатры запретить показ российского фильма «Т-34». Дипломаты также поблагодарили представителей украинской общины, которым удалось остановить прокат фильма в нескольких штатах.

Российские дипломаты в США, в свою очередь, назвали данные призывы «открытым вмешательством» украинского посольства во внутренние дела США. Они выразили надежду, что «столь наглое поведение» не найдет поддержки с американской стороны.