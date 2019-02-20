Россия назвала наглостью призыв Украины не показывать фильм «Т-34» в США

Российские дипломаты в США прокомментировали призыв украинских коллег к американским кинотеатрам не показывать фильм «Т-34» про советских военнопленных, снятый режиссером Алексеем Сидоровым. Заявление посольства России в Соединенных Штатах опубликовано в Facebook.

В дипмиссии отметили, что украинское посольство продолжает «открыто вмешиваться» во внутренние дела страны пребывания, а также пытается диктовать свою волю американцам. «Стране-победительнице, в которой живут тысячи выживших в холокосте, ветеранов Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Дипломаты выразили надежду на то, что «столь наглое поведение» Украины получит должную оценку со стороны властей США. «Бандеровская зараза должна получить отпор. Нельзя позволять выплескиваться ей за пределы Украины», — считают в посольстве.

Посольство Украины в США призвало американские кинотеатры не показывать российский фильм «Т-34» 19 февраля. Дипмиссия поблагодарила представителей украинской общины в Соединенных Штатах, которые смогли остановить показы фильма в ряде городов. Также украинские дипломаты попросили других активистов присоединиться и обратиться к местным кинотеатрам с призывом запретить показ картины.