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Россия назвала наглостью призыв Украины не показывать фильм «Т-34» в США

Российские дипломаты в США прокомментировали призыв украинских коллег к американским кинотеатрам не показывать фильм «Т-34» про советских военнопленных, снятый режиссером Алексеем Сидоровым. Заявление посольства России в Соединенных Штатах опубликовано в Facebook.

В дипмиссии отметили, что украинское посольство продолжает «открыто вмешиваться» во внутренние дела страны пребывания, а также пытается диктовать свою волю американцам. «Стране-победительнице, в которой живут тысячи выживших в холокосте, ветеранов Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Общество
Российский фильм «Т-34» собрал в прокате более 1 млрд руб.

Дипломаты выразили надежду на то, что «столь наглое поведение» Украины получит должную оценку со стороны властей США. «Бандеровская зараза должна получить отпор. Нельзя позволять выплескиваться ей за пределы Украины», — считают в посольстве.

Посольство Украины в США призвало американские кинотеатры не показывать российский фильм «Т-34» 19 февраля. Дипмиссия поблагодарила представителей украинской общины в Соединенных Штатах, которые смогли остановить показы фильма в ряде городов. Также украинские дипломаты попросили других активистов присоединиться и обратиться к местным кинотеатрам с призывом запретить показ картины.

Теги: Фильм, Т-34, дипломаты
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Посольство Украины потребовало у кинотеатров в США не показывать «Т-34»
Политика
Российский фильм «Т-34» собрал в прокате более 1 млрд руб.
Общество
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