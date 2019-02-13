Топилин сообщил об идее бессрочной льготной ипотеки для семей с детьми

Правительство России готовит поправки в законодательство, которые предоставят льготную ставку по ипотеке для семей с двумя и более детьми на весь срок кредитования. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин, передает ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время льготная ставка в размере 6% предоставляется семьям при рождении второго и последующих детей максимум на восемь лет. «Этот порог будет снят, то есть на весь срок ипотечного кредита будет льготироваться ипотечная ставка», — рассказал министр.

В январе 2018 года правительство опубликовало постановление, которое закрепило правила субсидирования государством ипотечной ставки выше 6% для семей, у которых с 2018 по 2022 год появятся второй и третий ребенок. На реализацию программы выделили 600 млрд руб. В январе текущего года вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что правительство согласовало увеличение льготного периода кредитования, предоставление субсидий, а также списание части долга за счет государства.

По данным Центробанка, ставка по выданным в декабре 2018 года ипотечным кредитам составила 9,66% годовых. Она оказалась выше ставки за ноябрь на 0,14 п.п., а за октябрь — на 0,25 п.п. В последний раз она была выше показателей декабря в феврале прошлого года (9,75%). Однако правительство планирует снизить ставки по ипотеке в текущем году до 8,9%.

С 1 июля 2019 года в России вступает в силу закон, который обязывает застройщиков использовать эскроу-счета во всех проектах жилого строительства.​ По мнению вице-премьера Виталия Мутко, в связи с переходом на проектное финансирование цены на жилье вырастут минимум на 8%.