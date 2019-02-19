Кудрин счел любые новые санкции США шоком для экономики России

Любые новые санкции США неизбежно вызовут шоки в российской экономике. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.

​«Те санкции, которые уже введены, они экономикой поглощены, к этому наши предприятия приспособились. К сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность в новой адаптации. И они могут быть жестче, чем сейчас», — сказал Кудрин.

По его словам, Россия продолжает нести потери от санкций — к примеру, ограничения в отношении компаний бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга привели к ухудшению настроений инвесторов. «Мы не добираем инвестиций и экономический рост», — подчеркнул глава Счетной палаты и отметил, что в такой ситуации труднее выполнять задачу по повышению темпов роста экономики выше среднемировых.​

13 февраля американские сенаторы-демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джинн Шейхин и республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер внесли в конгресс законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA). Документ представляет собой более жесткую версию законопроекта Менендеса — Грэма, впервые обнародованного в августе 2018 года и получившего название «санкции из ада» (bill from hell).