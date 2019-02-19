Россияне за пять лет стали реже заключать браки

В России за пять лет стали реже заключать браки. Об этом свидетельствуют данные Минюста, передает RT.

По данным ведомства, в 2018 году в России было заключено 967 056 браков. По сравнению с показателем 2013 года (1 226 353) это число снизилось на 21%. Также отмечается, что в 2017 году браков было заключено на 8% больше, чем в 2018 году, — 1 049 224.

Минюст отмечает, что также на 12% сократилось число разводов — с 696 688 в 2013 году до 613 042 в 2018-м.

1 октября 2018 года в России вступил в силу закон, который дает гражданам право самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака. Также стало возможным подать заявление в период от месяца до года до желаемой даты заключения брака. Ранее брак регистрировался через месяц после подачи заявления в ЗАГС.