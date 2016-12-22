Госдума отказалась приравнять сожительство к браку

Депутаты Госдумы проголосовали против поправок в Семейный кодекс, которыми предлагалось приравнять длительное совместное проживание мужчины и женщины при наличии у них общего хозяйства к «фактически брачным отношениям». На сайте нижней палаты указано, что за принятие законопроекта, который внес в Госдуму сенатор Антон Беляков, не проголосовал ни один депутат. При этом и против выступили всего 23 депутата, воздержался один, а остальные 426 думцев просто не проголосовали.

Признаками фактически брачных отношений предлагалось считать ведение общего хозяйства и совместное проживание на протяжении пяти лет (либо двух лет в случае наличия общего ребенка).

В пояснительной записке говорится, что в 2016 году зарегистрировано минимальное количество браков за последние 20 лет, при этом возросло число незарегистрированных. «Среди россиян преобладает мнение, что паре, решившей обзавестись ребенком, обязательно следует заключить официальный брак», — говорится в записке. На основе этого они заключают, что при сохранении тенденции на снижение количества зарегистрированных браков рождаемость в России снизится.

Кроме того, на тех, кто живет гражданским браком, не распространяется понятие о совместно нажитом имуществе.

Ранее комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей заявил, что не поддерживает предложенный Беляковым законопроект и рекомендует его отклонить, так как тот противоречит положениям Концепции государственной семейной политики, а также имеет ряд других недостатков. В отзыве комитета, в частности, отмечалось, что указанных в законопроекте признаков недостаточно для признания наличия фактических брачных отношений, так как «совместно проживать и даже вести общее хозяйство» могут и дальние родственники, или даже просто соседи.