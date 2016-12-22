Путин разрешил россиянам выбирать дату и время регистрации брака

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает гражданам право самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации 3 августа.

Сейчас брак регистрируется через месяц после подачи заявления в загс. Новый закон дает возможность самостоятельно выбирать время и дату бракосочетания. Подать заявление теперь можно в период от месяца до года до желаемой даты заключения брака. Кроме того, при наличии уважительных причин загс может разрешить заключение брака до истечения месяца со дня подачи заявления.

Закон вступит в силу 1 октября 2018 года. Он был принят Госдумой 26 июля, а позже был одобрен Советом Федерации.

Разрешить самостоятельно выбирать дату бракосочетания в течение года со дня подачи заявления в загс предложили в Минкомсвязи в мае 2017 года. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что это поможет избавиться от коррупционной составляющей, когда множество людей, желающих пожениться в те или иные знаменательные даты, не могут подать заявление о вступлении в брак в нужное им число, и вынуждены «договариваться» с сотрудниками загсов.